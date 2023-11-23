В Новосибирской области отменили режим ЧС по засухе

В связи с завершением весенних полевых работ правительство Новосибирской области постановило отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в документе, подписанном губернатором Андреем Травниковм.

Напомним, режим ЧС был введен в области с 10 июля. В апреле-июне 2023 года при дефиците эффективных осадков и повышенном фоне температуры воздуха возникли атмосферная и почвенная засухи, суховеи и аномально жаркая погода. Это привело к гибели посевов. В районах области режим ЧС начали вводить в середине июня.

По данным Минсельхоза, от засухи пострадало 240 тысяч посевных площадей, а урожайность сократилась на 8 центнеров с гектара.

— 11 тысяч га было пересеяно, но почти ничего не взошло, 40 тысяч га переведено в кормовые культуры, 30 тысяч га погибло и перепахано, — пояснял министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — С сохранившейся площади валовый сбор зерна составил 2,360 млн тонн зерна, прогноз по весу после доработки — 2,17 млн тонн, урожайность составила 14,1 ц\га.

На середину ноября уборочная в регионе продолжалась. Урожай 2023 года в области оказался почти на 1 млн тонн меньше, чем в 2022.

Как отмечали в правительстве региона, ведение режима чрезвычайной ситуации позволит направить в министерство сельского хозяйства РФ предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для региона на 2023 год соглашением между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов.