ЦИК рекомендовал Ольгу Благо на должность председателя избирательной комиссии НСО

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала переизбрать Ольгу Благо председателем Избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Благо с 2000 по 2015 год была членом, заместителем председателя и председателем новосибирской избирательной комиссии. В областном избиркоме она работает с 2011 года, в том числе председателем комиссии региона с 2015 года.

Отметим, что этот год стал последним для состава избиркома Новосибирской области. 26 октября на сессии Заксобрания назначили семь членов комиссии нового состава, а 13 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил оставшихся 7 членов, включая Благо.

Ранее редакция сообщала о том, что Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец.