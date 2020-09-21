В НГТУ НЭТИ начнет работу «Дом научной коллаборации»

Центр «Дом научной коллаборации» (ДНК) имени Кондратюка начнет работу 1 октября на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета. Отмечается, что площадка позволит объединить школьное и вузовское образование для создания научных проектов.

— Это проект дополнительного образования для школьников с пятого по девятый и с 10 по 11 классы. Обычно вузы берут только выпускные классы как будущих абитуриентов, а мы взяли еще и среднюю школу, — прокомментировала новость директор ДНК Елена Рязанова.

По ее словам, на базе центра, располагающегося в одном из корпусов НГТУ НЭТИ, будут действовать пять лабораторий и коворкинг-центр, которыми будут руководить преподаватели вуза самых разных специальностей. В лабораториях дети смогут заниматься промышленным дизайном, робототехникой, электроникой, IT-технологиями и ресурсосберегающей энергетикой.

Дом научной коллаборации оснащен самым современным оборудованием: 3D-принтерами, лазерным фрезером, шлемами дополненной реальности и квадрокоптерами. Всего на оснащение центра потрачено 11 млн рублей по нацпроекту «Образование».

По словам Рязановой, в течение года в ДНК планируется проводить научные лекции и семинары, которые охватят до 1,5 тыс. школьников. Обучение на площадке центра смогут пройти около 400 детей.

— Мы сделали лекционной лабораторию по предмету «Технология», — продолжила рассказ о возможностях центра Елена Рязанова. — Теперь школы, в которых нет специализированных классов и оборудования для уроков технологии, смогут проводить занятия на базе центра».

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор- К. Жуков