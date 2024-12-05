Состояние экономики России, денежно-кредитная и бюджетная политика, а также рынок труда стали ключевыми темами, которые обсуждались в рамках макроэкономической сессии на 15-м Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая с обзором текущей ситуации в экономике и финансовой сфере, отметила, что ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией. Она сдерживает ее и не дает войти в инфляционную спираль. Глава ЦБ сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека. Она тормозит экономический рост. Она не согласна с тем, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия.

— Мы прогнозируем более умеренный, чем в этом году, экономический рост. Это означает более сдержанный спрос, и наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста, — отметила Эльвира Набиуллина.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития оценивает потенциал роста экономики РФ выше ЦБ, поскольку макропрогноз формировался при более мягких условиях денежно-кредитной политики.

— Меры Банка России работают, и нам очень важно проводить совместную политику, в том числе обсуждение объема новых льготных программ, в том числе которые субсидируются правительством, — уверен он.

Максим Решетников подчеркнул, что сокращение инвестпрограмм и дальнейшее снижение кредитования может привести к серьезному охлаждению экономики.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что федеральный бюджет РФ на 2025 год будет исполнен при любых значениях курса рубля. Он отметил, что Минфин регулирует объемы денежного предложения через бюджет, в том числе в рамках тарифного регулирования и инвестпрограмм госкомпаний.

— Многие ведомства поддерживают свои секторы экономики. И каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. Это должно быть систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования, — сказал министр финансов.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что любая экономическая политика, которая проводится в России: бюджетная, структурная, кредитная, не должна исходить из сиюминутных задач, а рассчитана на решение долгосрочных задач.

Кроме того, участники макросессии обсудили состояние российского рынка труда, возможности повышения производительности труда в российских компаниях, в том числе с государственным участием.

Модератор макросессии первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул важность таких обсуждений.