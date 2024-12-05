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Глава ЦБ сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека

  • 05/12/2024, 16:05
Глава ЦБ сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека
Инфляция стала одной из главных тем обсуждения на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!»

Состояние экономики России, денежно-кредитная и бюджетная политика, а также рынок труда стали ключевыми темами, которые обсуждались в рамках макроэкономической сессии на 15-м Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая с обзором текущей ситуации в экономике и финансовой сфере, отметила, что ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией. Она сдерживает ее и не дает войти в инфляционную спираль. Глава ЦБ сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека.  Она тормозит экономический рост. Она не согласна с тем, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия.

— Мы прогнозируем более умеренный, чем в этом году, экономический рост. Это означает более сдержанный спрос, и наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста, — отметила Эльвира Набиуллина.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития оценивает потенциал роста экономики РФ выше ЦБ, поскольку макропрогноз формировался при более мягких условиях денежно-кредитной политики.

— Меры Банка России работают, и нам очень важно проводить совместную политику, в том числе обсуждение объема новых льготных программ, в том числе которые субсидируются правительством, — уверен он.

Максим Решетников подчеркнул, что сокращение инвестпрограмм и дальнейшее снижение кредитования может привести к серьезному охлаждению экономики.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что федеральный бюджет РФ на 2025 год будет исполнен при любых значениях курса рубля. Он отметил, что Минфин регулирует объемы денежного предложения через бюджет, в том числе в рамках тарифного регулирования и инвестпрограмм госкомпаний.

— Многие ведомства поддерживают свои секторы экономики. И каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. Это должно быть систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования, — сказал министр финансов.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что любая экономическая политика, которая проводится в России: бюджетная, структурная, кредитная, не должна исходить из сиюминутных задач, а рассчитана на решение долгосрочных задач.

Кроме того, участники макросессии обсудили состояние российского рынка труда, возможности повышения производительности труда в российских компаниях, в том числе с государственным участием.

Модератор макросессии первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул важность таких обсуждений.

— Во-первых, говорили о важности срока победы над инфляцией и о другом отношении к тем прогнозам, которые обязательно должны быть достигнуты. Во-вторых, мы узнали о планах правительства сосредоточить все льготные программы в министерстве экономического развития, ограничив случаи субсидирования определенной границей. Это тоже, на наш взгляд, и уменьшит бюджетную нагрузку, и позволит выбирать то, что реально влияет на потенциал экономики, — уверен он.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экономика в России Россия зовет Путин Набиуллина ключевая ставка ВТБ


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