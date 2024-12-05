Стали известны причины увольнения худрука новосибирского музтеатра Кипниса

Четверг, 5 декабря, стал последним рабочим днём для Леонида Кипниса на посту руководителя Новосибирского музыкального театра, который он возглавлял с 1995 года.

В отделе кадров театра причины увольнения пока не комментируют, однако, по сообщению источников, официальная формулировка гласит: «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». Напоследок экс-худрук озвучил перед коллегами мнение о своём «уходе».

— Он уволен решением учредителей. На прощании с труппой он выгнал из зала своего оппонента Антона Линдмана и разразился «вольной» тирадой в адрес учредителей, — сообщил VN.ru источник.

Напомним, об увольнении Леонида Кипниса стало известно накануне. Информацию об этом Infopro54 подтвердил источник в Минкульте. Одной из причин расторжения контракта с худруком считают открытый конфликт с актером Антоном Лидманом, который выразил свою патриотическую позицию после начала СВО. По словам актера, он попал в немилость руководства из-за своих взглядов.

Добавим, в ноябре Кипнис отметил своё 71-летие. Однако впервые за 29 лет своей работы в должности руководителя он не пришёл в театр в этот день, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание. Выборы пройдут в следующем году.