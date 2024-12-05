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Стали известны причины увольнения худрука новосибирского музтеатра Кипниса

  • 05/12/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Стали известны причины увольнения худрука новосибирского музтеатра Кипниса
Прощание с коллегами не обошлось без скандала

Четверг, 5 декабря, стал последним рабочим днём для Леонида Кипниса на посту руководителя Новосибирского музыкального театра, который он возглавлял с 1995 года.

В отделе кадров театра причины увольнения пока не комментируют, однако, по сообщению источников, официальная формулировка гласит: «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». Напоследок экс-худрук озвучил перед коллегами мнение о своём «уходе».

— Он уволен решением учредителей. На прощании с труппой он выгнал из зала своего оппонента Антона Линдмана и разразился «вольной» тирадой в адрес учредителей, — сообщил VN.ru источник.

Напомним, об увольнении Леонида Кипниса стало известно накануне. Информацию об этом Infopro54 подтвердил источник в Минкульте. Одной из причин расторжения контракта с худруком считают открытый конфликт с актером Антоном Лидманом, который выразил свою патриотическую позицию после начала СВО. По словам актера, он попал в немилость руководства из-за своих взглядов.

Добавим, в ноябре Кипнис отметил своё 71-летие. Однако впервые за 29 лет своей работы в должности руководителя он не пришёл в театр в этот день, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание. Выборы пройдут в следующем году.

Источник фото: Минкультуры Новосибирской области

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : увольнение скандал музыкальный театр


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