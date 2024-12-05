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На рынок Новосибирска планирует выйти производитель минералки из Узбекистана

  • 05/12/2024, 16:00
На рынок Новосибирска планирует выйти производитель минералки из Узбекистана
Свою продукцию в регион также планируют поставлять вьетнамские и непальские предприниматели

В этом году значительно расширилась география форума и выставки «Дни ритейла в Сибири». На этот раз крупное отраслевое событие собрало представителей компаний не только из ближнего зарубежья, но и из Китая, а также Вьетнама. Большинство из них занимаются производством продуктов, напитков и упаковки. Хотя еще пару лет назад, как говорят организаторы, выставка была исключительно межрегиональной.

Конечно, иностранная продукция заметно контрастирует на фоне наших локальных брендов, но представители зарубежных компаний свое участие в мероприятии считают вполне закономерным. Гости Новосибирского региона говорят, что для них Сибирь — это новые возможности. Так, производитель минеральной воды из Узбекистана хочет выйти на местный рынок.

— Планируем продавать свою продукцию в Новосибирской области. Мы знаем, что рынок минеральной воды здесь высококонкурентный, в том числе за счет местных брендов, и новому игроку на него зайти непросто. Но мы считаем, что у нас есть шансы. Переговоры с торговыми сетями пока еще не проводили, начали с выставки, — рассказал BFM-Новосибирск коммерческий директор компании «Chortoq Mineral Water» Тимур Тахиров.

Представители из Вьетнама собираются экспортировать в Новосибирск кофе. И только ароматными зернами их планы не ограничиваются.

— Кофе — это основной, но не единственный товар, которые мы поставляем. Любители кофе знают вьетнамский кофе, но пока не настолько хорошо, как хотелось бы. Постепенно расширяем связи. Сейчас у нас есть офис и склады в Красноярске, — поделился планами руководитель компании «ARS Vietnam» Чан Дых Хань.

Пожалуй, самым экзотическим брендом, представленным на «Днях ритейла в Сибири» стал непальский чай. Эта продукция тоже будет представлена на новосибирском рынке в ближайшее время.

— Мы производим непальский чай, с известной плантации. У нас своя фабрика, где мы и фасуем продукцию. У нас есть партнеры в Новосибирске, но хотим завязать и новые связи, — объяснил генеральный директор компании «Глобал продактс» Бхурскал Мана.

Самый большой и разнообразный стенд собрали гости из Кыргызстана. Здесь свою продукцию представили сразу несколько киргизских компаний, которые производят плодово-овощную и молочную продукцию.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг РФ начинает продвигать отечественные бренды, а регионам дали сигнал активнее работать с местными производителями. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Узбекистан Новосибирск Непал Вьетнам

Теги : импорт Дни ритейла в Сибири


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