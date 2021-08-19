Глава Искитимского района остаётся под домашним арестом

Решением суда Центрального района Новосибирска продлён срок содержания под домашним арестом бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Следующее решение в отношении бывшего районного чиновника должно состояться в конце текущего года

— Продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Лагоды О.В. на 02 месяца 00 суток, а всего до 09 месяцев 25 суток, до 22 октября 2021 года с сохранением ранее возложенных постановлением Центрального районного суда города Новосибирска 29.12.2020 запретов, предусмотренных п.п.3-5 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Пока постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, что бывший глава Искитимского района Олег Лагода проходит по делу о превышении служебных полномочий. По версии следствия, будучи в должности главы администрации, в 2013 году чиновник распорядился передать в частную собственность некоммерческой организации острова Огуречный, который впоследствии был продан. В 2020 году сделка была признана незаконной, а в отношении Лагоды следственные органы возбудили уголовное дело. Материалы дела поступили в суд в конце 2020 года.

Последний раз суд Центрального района Новосибирска продлевал ему срок содержания под стражей в конце июня 2021 года.