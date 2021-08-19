Минстрой РФ проверит, как регионы контролируют градостроительную деятельность

Согласно новому порядку (проект приказа «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта РФ переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства РФ о градостроительной деятельности…»), Минстрой России будет осуществлять контроль переданных полномочий в форме документарных и выездных проверок с привлечением экспертных организаций и учреждений, подведомственных Минстрою России. Информация о проверках, их результатах и о принятых мерах по устранению выявленных нарушений подлежит внесению в ФГИС «Единый реестр проверок» (Реестр).
Подконтрольные органы подлежат плановой проверке не чаще одного раза в два года. Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Ежегодный план проверок утверждается приказом Минстроя России и подлежит размещению на официальном сайте Минстроя России.
В случае выявления нарушений Минстрой России направляет подконтрольному органу:
Подконтрольный орган, в адрес которого направлено предписание, обязан исполнить его в установленные сроки и предоставить отчет о его исполнении.
При несвоевременном направлении Отчета Минстрой выдаст предписание или направит материалы в органы прокуратуры.
На основании итоговых оценок составляется рейтинг эффективности и качества осуществления субъектами РФ. Внутри рейтинга субъекты РФ разбиваются на группы по эффективности и качеству осуществления переданных полномочий. Субъекту РФ, предоставившему недостоверную информацию, присваивается последнее место в рейтинге.
На основании оценки эффективности и качества переданных полномочий осуществляется планирование деятельности по контролю переданных полномочий и составляется отчет о реализации контрольных мероприятий.
Общественное обсуждение проекта продлится до 27 августа 2021 года.
Фото: pixabay.com автор: Free-Photos
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