Минстрой РФ проверит, как регионы контролируют градостроительную деятельность

Согласно новому порядку (проект приказа «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта РФ переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства РФ о градостроительной деятельности…»), Минстрой России будет осуществлять контроль переданных полномочий в форме документарных и выездных проверок с привлечением экспертных организаций и учреждений, подведомственных Минстрою России. Информация о проверках, их результатах и о принятых мерах по устранению выявленных нарушений подлежит внесению в ФГИС «Единый реестр проверок» (Реестр).

Подконтрольные органы подлежат плановой проверке не чаще одного раза в два года. Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Ежегодный план проверок утверждается приказом Минстроя России и подлежит размещению на официальном сайте Минстроя России.

В случае выявления нарушений Минстрой России направляет подконтрольному органу:

обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ;

представление о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц подконтрольных органов, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий.

Подконтрольный орган, в адрес которого направлено предписание, обязан исполнить его в установленные сроки и предоставить отчет о его исполнении.

При несвоевременном направлении Отчета Минстрой выдаст предписание или направит материалы в органы прокуратуры.

На основании итоговых оценок составляется рейтинг эффективности и качества осуществления субъектами РФ. Внутри рейтинга субъекты РФ разбиваются на группы по эффективности и качеству осуществления переданных полномочий. Субъекту РФ, предоставившему недостоверную информацию, присваивается последнее место в рейтинге.

На основании оценки эффективности и качества переданных полномочий осуществляется планирование деятельности по контролю переданных полномочий и составляется отчет о реализации контрольных мероприятий.

Общественное обсуждение проекта продлится до 27 августа 2021 года.