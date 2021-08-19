Почти 70% жителей районов Новосибирской области регулярно проходят медосмотры

По результатам опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом», лишь каждый третий россиянин считает себя полностью здоровым и не нуждается в прохождении медицинского осмотра. Каждый пятый респондент говорит о нехватке времени на поход на прием к доктору, а каждый шестой вообще не доверяет врачам и медицине.

Больше половины опрошенных (62,4%) проходят профилактические медицинские осмотры, из них каждый третий делает это чаще, чем раз в год. Четверть респондентов — время от времени, а остальные начали проходить медосмотры только во время пандемии.

Чаще всего профилактические медосмотры проходят жители Новосибирской области: свыше двух третей респондентов из этого региона (68,5%) ежегодно консультируются с врачами. В Москве — 64,8% опрошенных. В Казани — 64%. В Екатеринбурге — 61,5%, в Санкт-Петербурге — и 53%.

34,9% респондентов не проходят профилактические медицинские осмотры и не считают это необходимым.

Крупнейшая доля нежелающих проходить профилактические медицинские осмотры выявлена в Санкт-Петербурге — 43,6% опрошенных. В Екатеринбурге это 36,4%. В Казани — 34,2%. В Москве — 31,9%, в Новосибирске — 28,9%. Среди причин отказа жители разных городов называют нехватку времени и недоверие к медицине и докторам.

Каждый третий опрошенный интересуется проблемами здорового образа жизни и старается его соблюдать, регулярно читает об этом. В то же время 28,6% респондентов не интересуются вопросами ЗОЖ, так как считают себя полностью здоровыми. 16,6% хотели бы вести здоровый образ жизни и уже изучают информацию по этому вопросу.

О своем здоровье больше всего заботятся женщины (68,5% против 56,6% у мужчин) в возрасте 40+ лет. Женщины чаще мужчин интересуются вопросами, связанными с ведением здорового образа жизни (65,5% против и 47,7% у мужчин). Причинами несоблюдения принципов ЗОЖ респонденты мужского и женского пола называют отсутствие мотивации (12% опрошенных), нехватку времени (23,5%) и удовлетворенность своим нынешним состоянием здоровья и физической формой (34,9%). Кстати, 11% опрошенных россиян только строят планы по тому, как займутся здоровым образом жизни и приведением себя в лучшую физическую форму.