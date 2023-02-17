Дорожный эксперт новосибирской мэрии может лишиться свободы на 12 лет

В Новосибирске дорожный эксперт «Управления дорожного строительства» мэрии предстанет перед судом за взятку в крупном размере, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгению Чиханчину.

По ее словам, с 2021 по 2022 год ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта МКУ «УДС» получил часть взятки от подрядчиков, которые ремонтировали дороги в Ленинском районе. За 285 тысяч рублей из 425 тысяч общей взятки он взял на себя обязательство подготовить все необходимые документы за подрядчиков. Когда ремонт подошел к концу, эксперт дал ему положительную оценку и принял работы в соответствии с контрактом.

Уголовное дело будет передано в Железнодорожный районный суд. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске задержан наркокурьер в погонах. При осмотре транспортного средства автоинспектора была обнаружена большая партия наркотиков.

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