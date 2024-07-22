Глава Минцифры показал молодежи Новосибирска, как готовить хачапури

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь показал, как нужно готовить хачапури по-аджарски и ароматное фетучини с курицей и грибами.

Он создал два блюда в рамках проекта Молодёжного правительства «Кухня политики».

Министр сам руководил всем процессом готовки.

– Вообще, хачапури сложно чем-то испортить. Всегда очень вкусно, особенно плавленый сыр, – отметил Цукарь.

Одним из лайфхаков от министра стало использование вместо муки манки.

– Я это подсмотрел у пицемейкеров, – рассказал он.

В фетучини Сергей Цукарь добавил секретный ингредиент.

– Это сухой рыбный бульон, – раскрыл тайну министр.

В итоге на готовку двух блюд ушло около 30 минут.

– Всем приятного аппетита, – пожелал в конце видео глава Минцифры.

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