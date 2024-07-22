Новосибирская область показала эффективность реализации национальных проектов и государственных программ

Новосибирская область стала лидером среди сибирских регионов по финансированию нацпроектов. Данная тема была рассмотрена на заседании Правительства региона сегодня, 22 июля, под председательством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова,

стратегическими приоритетами в реализации нацпроектов и госпрограмм являются развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособность экономики и создание современной и безопасной среды для жизни.

В настоящее время в нашем регионе реализуются 33 госпрограммы и 40 региональных проектов, по которым установлено более 920 показателей и проводится более 1100 мероприятий. На реализацию госпрограмм в минувшем году было направлено 323,3 млрд рублей (в 2022 году – 292,9 млрд), из них более 72% за счет средств областного бюджета.

Госпрограммы с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета направлены на развитие образования, здравоохранения, дорог, соцподдержку и управление финансами.

По итогам оценки эффективности все 33 госпрограммы, реализуемые на территории Новосибирской области, были признаны эффективными по установленным критериям оценки, среди которых уровень выполнения целевых программ, уровень финансирования, средний уровень исполнения мероприятий и др.