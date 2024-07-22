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Квадратный метр жилья в Новосибирске подорожал за год почти на 15 процентов

  • 22/07/2024, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
Квадратный метр жилья в Новосибирске подорожал за год почти на 15 процентов
Большинство лотов на первичном рынке Новосибирска — компактные квартиры

Цены на первичном рынке Новосибирска продолжают рост. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 152,1 тыс. рублей. Это на 7,2% больше по сравнению с началом года и на 14,8% — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, подсчитал аналитический сервис «Объектив.рф».

Тем не менее, эксперты отметили на первичном рынке Новосибирска существенный рост продаж. За шесть месяцев 2024 года в городе было совершено 8459 сделок, при этом в последние два месяца их количество увеличивалось.  Росло и число сделок с ипотекой. В июне их количество превысило 94% от общего числа сделок. Наибольшим спросом пользовались лоты площадью 30-40 кв. м и 40-50 кв. м. По мнению экспертов, это объясняется тем, что покупатели старались успеть приобрести жилье по действующим льготным ипотечным программам. Рост сделок с ипотекой по сравнению началом года — 24 процентных пункта.

— Среднемесячный показатель поглощения за январь-июнь 2024 г. составляет 1409 лотов, что на 31,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Во втором полугодии ожидается падение спроса на фоне корректировки условий по программам субсидированной ипотеки, — говорят эксперты.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в июне побила очередной рекорд и составила 152,1 тыс. руб. С начала года показатель вырос на 7,2%, а динамика за последние 12 месяцев составила 14,8%. Быстрее всего цены росли с апреля по июнь. Причиной тому стала отмена льготной ипотеки с 1 июля.

Что касается предложений, то за шесть первых месяцев в Новосибирске выставлялось более 29,2 тысяч квартир совокупной площадью 1,488 млн квадратных метров. Почти 84% предложения составляло строящееся жилье. Больше всего лотов приходилось на Ленинский (18,8%), Заельцовский (17%) и Октябрьский (15,5%) районы.

Исследование показало, что почти две трети экспозиции занимают компактные квартиры. Совокупная доля студий и однокомнатных квартир достигла в первом полугодии 64,2% предложения в штуках.

— Большое количество малометражных лотов в Новосибирске может быть обусловлено значительной долей апартаментов в структуре предложения первичного рынка — около 10%. Как правило, апартаменты приобретают с целью инвестиций, и такие проекты подразумевают небольшую площадь лотов, — говорят эксперты.

На двухкомнатные квартиры пришлось 26,4% предложений. Трехкомнатные квартиры и лоты формата 4+ составили 9,4%.

Стоит отметить, что объем совокупных остатков в строящихся домах в июне увеличился и составил 16 989 квартир суммарной площадью 892,2 тыс. кв. метров. С начала года рост составил 24,8% в количественном выражении и на 26,5% — по площади.

В начале июля независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев говорил о том что в строящихся домах Новосибирской области на 1 июля было продано 32% квартир.

— После отмены льготной ипотеки средневзвешенный ипотечный платеж за месяц, при цене квартиры в новостройке площадью 50 кв. метров в 7,3 млн. рублей, и первоначальном взносе 2,2 млн. рублей увеличивается с 33 тысяч рублей до 73 тысяч рублей и превышает арендную плату за 2-х комнатную квартиру в 2,1 раза, — комментирует Сергей Николаев.

Он отметил, что на 1 июля средневзвешенная арендная ставка на однокомнатную квартиру в Новосибирске составляла 26 500 рублей (годовой прирост — 31%, снижение за полугодие 6%), на двухкомнатную квартиру — 34 700 рублей (годовой рост — 25%, снижение за полугодие 2%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы приобрели в июне апартаментов на миллиард рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : первичный рынок недвижимость


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