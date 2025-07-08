Глава Минобороны РФ раскритиковал палатки для курсантов НВВКУ в Новосибирске

На заседании экспертного совета Минобороны РФ обсудили проект «Военное образование на службе Отечеству». По словам министра обороны Андрея Белоусова, цель инициативы — адаптировать военное образование к современным условиям боевых действий, улучшить материально-техническую базу вузов и создать условия для непрерывного обучения офицеров. Министр также подчеркнул важность реформы системы управления военными учебными заведениями в стране.

— Сейчас вот побывал в Новосибирском училище (Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова. — Ред.) — это гордость наша вообще-то. А у нас основная часть курсантов этого училища живет в палатках при 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает. Материальная база, ну в лучшем случае, 20-летней давности. И без создания системы управления мы эту проблему не решим, — заявил он на совете.

Стоит отметить, что слова Белоусова подтверждают в соцсетях знакомые с ситуацией в училище люди.

— У меня там друг служит, и в палатках живут, это правда, казармы на ремонте уже больше года, наверное. Ну а матчасть там советских времен! — Казармы сейчас находятся в аварийном состоянии, там «идёт» ремонт. Курсантов переселили на территории училища в палатки. — У меня тоже друг, который там учился, был в НВВКУ в 2025 году. Сказал, что училище буквально в развалинах, все запущено, курсанты живут в палатках, так как казармы в аварийном состоянии. Ремонт казарм имитируют.

Редакция направила запрос в НВВКУ для получения комментария по ситуации.

После визита в Новосибирск в конце июня Андрей Белоусов поручил оснастить училище современным оборудованием, включая квадроциклы и мототехнику. Также он поставил задачу завершить модернизацию полигонной базы и ремонт казарм.

Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова — одно из ведущих учебных заведений Минобороны России. Основано 1 июня 1967 года в Академгородке. За годы работы выпустило более 21 тысячи офицеров. Среди них — более 50 генералов. 67 выпускников и один военнослужащий учебного центра подготовки младших специалистов разведки удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России.

Некоторые специальности, по которым готовит училище: «Применение подразделений глубинной разведки», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение мотострелковых подразделений», «Применение мотострелковых подразделений на объектах высшей категории», «Военно-политическая работа в войсках (силах)».

Ранее редакция сообщала о том, что известный новосибирский предприниматель Андрей Бажак пропал в зоне СВО. Бизнесмен отправился на спецоперацию из колонии.