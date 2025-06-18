Известный новосибирский предприниматель Андрей Бажак пропал в зоне СВО

Новосибирский предприниматель Андрей Бажак пропал без вести в зоне специальной военной операции. Он является совладельцем и гендиректором завода «Промстальконструкция». По данным Арбитражного суда Новосибирской области, военкомат сообщил о его исчезновении 23 октября 2024 года. Дата пропажи указана как 10 июля 2023 года. На тот момент Бажаку было 55 лет.

РБК Новосибирск сообщает, что о пропаже предпринимателя стало известно из ходатайства его сына, поданного в рамках дела о банкротстве Бажака-старшего, задолжавшего государству 119 миллионов рублей.

Бажак отправился в зону СВО из исправительной колонии, куда был отправлен приговором Горно-Алтайского суда за мошенничество в особо крупном размере и изготовление поддельных медицинских изделий. Вместе с сыном Максимом он получил четыре года лишения свободы, и этот приговор был подтверждён вышестоящими судами.

Уголовное дело касалось ООО «Ареда», которая в период пандемии получила госконтракт на изготовление защитных костюмов для медиков. Однако компания поставила фальсифицированную продукцию, причинив ущерб государству в размере 43 миллионов рублей. Бажак, совладелец нескольких предприятий, включая новосибирский завод «Промстальконструкция» и иркутский «Мегетский завод металлоконструкций», допустил банкротство обоих заводов с многомиллионными долгами, говорилось в решении суда.

ООО «Промстальконструкция» было основано в 1951 году как производитель металлоконструкций для атомной энергетики. После акционирования в 90-х годах и банкротства в 2004 году компания была реорганизована. В 2007 году банк «Открытие» приобрел 19 % акций предприятия и предоставил ему кредиты, но это не помогло спасти завод от финансовых трудностей. К 2017 году задолженность по зарплатам перед 699 сотрудниками достигла 20 млн рублей. В итоге производственные активы в Новосибирске и Иркутской области были переданы в залог, а с Бажака взыскали более 1 млрд рублей субсидиарной ответственности.

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