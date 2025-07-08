Новосибирское кафе с мигрантами поручил проверить Бастрыкин

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил проверить сообщения о небезопасных услугах в новосибирском кафе. Заведение принадлежит иностранцам, сообщили в информационном центре ведомства.

По данным СК, в одном из кафе Новосибирска иностранцы продают продукты питания с нарушением санитарных норм. Посетителям кафе не разрешают оплачивать заказ через терминал. Их просят переводить деньги на личные банковские счета сотрудников. Очевидцы утверждают, что сотрудники кафе грубо отвечают на замечания и оскорбляют посетителей.

После жалоб посетителей надзорные и контролирующие органы начали процессуальную проверку по данному факту. Материалы дела взяты под контроль в центральном аппарате ведомства.

Стоит напомним, что в начале июня правоохранительные органы провели масштабную проверку в трёх кафе, популярных среди мигрантов. В рейде участвовали полиция, сотрудники СКР и бойцы СОБР Росгвардии. Проверяли кафе «Золотой лев», «Папа Плов» и «Моя семья». В ходе рейда были проверены 68 иностранных граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что ростом фальшивых документов у мигрантов в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин. Незаконным бизнесом чаще всего занимаются злоумышленники, которые сами недавно получили российское гражданство.