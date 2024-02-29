Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь работает в Новосибирске

Делегация во главе с генеральным директором Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем сегодня, 29 февраля, посетила Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, говорится в телеграм-канале корпорации.

— Су-34 — наш «боевой селезень» рождается в Новосибирске на Новосибирском авиационном заводе ОАК. Сегодня делегация корпорации во главе с генеральным директором Юрием Слюсарем работает здесь, — говорится в сообщении.

Кроме того, новосибирский авиазавод выполняет работы в кооперации по программе Суперджет, в планах — работы по Ту-214.

В ходе визита обсуждались планы по наращиванию объемов выпуска военных и гражданских самолетов, расширение производства, а также найм новых сотрудников на предприятие. Напомним, в 2024 году НАЗ имени Чкалова планирует привлечь более 1000 новых сотрудников.

Кроме того, глава корпорации вручил сотрудникам предприятия корпоративные и ведомственные награды, отдельно поблагодарил тех, кто своим честным трудом обеспечил выполнение гособоронзаказа в 2023 году.

НАЗ им. В.П. Чкалова входит в состав авиационной корпорации ОАК. Является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Основная продукция предприятия – авиационная техника. На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34. Проводится работа по разработке новых авиационных комплексов, а также в части поставки самолетных агрегатов с другими предприятиями «Объединенной авиастроительной корпорации».

Ранее редакция сообщала, что 22 самолета Sukhoi Superjet планирует выпустить Новосибирский авиазавод в 2024 году.