22 самолета Sukhoi Superjet планирует выпустить Новосибирский авиазавод в 2024 году

В 2023 году «Новосибирский авиационный завод им Чкалова» (Входит в ОАК и корпорацию «Ростех». — Ред.) выпустил 12 гражданских самолетов Sukhoi Superjet. Об этом сообщил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Напомним, в декабре 2023 года пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщала, что предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году изготовили и передали Минобороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А, а также учебно-боевые самолеты Як-130. По ряду позиций предприятия ОАК обеспечили поставку военной техники с опережением графиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске откроют станцию техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21.