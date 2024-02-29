«Сытая и довольная»: посетители заметили мышку в кафе в центре Новосибирска

Шок испытала жительница Новосибирска во время ужина в популярном кафе в центре города на Красном проспекте. Женщина только собралась заказать десерт, как увидела в центре зала упитанную мышь.

― Они тут гуляют сытые и довольные и даже людей не бояться, ― рассказала Infopro54 читательница.

Сибирячка, придя в себя от этого зрелища, достала мобильный телефон и успела заснять хвостатую. На кадрах видно, как грызун спокойно прогуливается по кафе, но ощутив на своей шкурке излишнее внимание, прячется под мебель.

Сибирячка поставила в известность о произошедшем кассира заведения, но та никак не отреагировала, но дала совет ― позвонить администраторам.

― Меня возмутило все это. По сути тут нарушение санитарных норм. Кафе, хочу отметить, не дешевое, тут часто обедают люди из правительства. Я теперь задумаюсь, стоит ли еще раз приходить сюда, ― говорит жительница Новосибирска.

Кстати, мыши и крысы в центре города уже давно не экзотика. Прокурор Новосибирска Роман Сивак лично контролировал как специальные службы проводят дезинсекцию рядом с жилыми домами и мусорными площадками.