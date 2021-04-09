Глава Первомайского района ушел в большую политику

С понедельника глава администрации Первомайского района Виталий Новоселов покидает свою должность. Данную информацию, появившуюся в ряде СМИ, изданию подтвердили и несколько источников в Новосибирском реготделении КПРФ. Напомним, что чиновник намерен побороться за мандат депутата Госдумы по избирательному округу №136. Его, как и других потенциальных кандидатов в Госдуму от КПРФ, конференция реготделения парии выдвинула в феврале для последующего утверждения партийным съездом, который должен пройти 24 апреля.

— Поскольку сейчас начинается выборная кампания, Новоселов не сможет совмещать статус кандидата в депутаты Госдумы с должностью главы района, поэтому и принял такое решение, — говорит Черепанов в комментарии Infopro54. — А распространяемая некоторыми СМИ и телеграм-каналами информация о том, что его уход связан с каким-то скандалом из-за использования административного ресурса, не соответствует действительности.

Официальная причина ухода чиновника — желание сконцентрироваться на выборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Стоит отметить: в ряде источников ранее появились публикации о том, что чиновник использует служебный автомобиль для поездок в другие районы своего потенциального округа в рабочее время. О визитах Новоселова в Искитим и Бердск сообщается и на сайте реготделения КПРФ. Правда, в первом случае уточняется, что визит и встреча с местными коммунистами пришлись на выходные, во втором случае дата визита не указана. За кадром остается и вопрос о том, каким образом потенциальный кандидат в Госдуму добирался до этих населенных пунктов.

По информации мэрии Новосибирска, с понедельника обязанности главы района исполняет его первый заместитель Владимир Кривушкин.

Виталий Новоселов родился в 1973 году в Новосибирске. В 2011 году он закончил Современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция». В 2016 году — Сибирскую академии управления и массовых коммуникаций по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2008 по 2014 год Виталий Новоселов работал директором ООО «Травы Алтая». С 2014 года — заместитель главы Кировского района Новосибирска. В соответствии с распоряжением мэра Анатолия Локтя к работе в должности главы Первомайского района Виталий Новоселов приступил 10 апреля 2018 года.