Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

— Мы провели заседание с участием представителей мэрии Новосибирска, Министерства строительства и других органов власти. По итогам было решено создать рабочую группу в целях подготовки порядка передачи жилья муниципалитету в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП), чтобы мэрия передала его обманутым дольщикам, — сообщил на заседании комитета по строительству регионального парламента депутат, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский. — Этот вопрос уже решается 1 год и 4 месяца, и никто его не может решить. Все строители говорят: «Нате, берите, жилье готовое — заселяйте», но никто не берет — нет процесса передачи.

По его словам, корректировки нужно вносить в областной закон №583-ОЗ и постановление правительства области № 138-п. О каком количестве зависших квартир идет речь, Infopro54 уточнить не удалось.

— В договорах по МИП прописаны сроки, в течение которых застройщик должен передать квартиры обманутым дольщикам. Как правило, это 3 года. Эти квартиры можно передавать как в последний день этого срока, так и в течение 3 лет. Ни у одного МИПа в Новосибирской области пока еще не закончился срок передачи, но он приближается, — пояснил председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат регионального парламента Илья Поляков. — У кого-то из застройщиков есть возможность передать квартиры в других своих объектах сразу после подписания договора, но, как выяснилось, регламента для этого нет. Мы уже полтора года говорим об этом муниципалитету. Сейчас уже запросили их внутреннюю переписку, чтобы посмотреть, в чем проблема. Это дикость — делать такой необходимый документ полтора года.

В состав рабочей группы, которая будет заниматься этими корректировками, вошли депутаты, Министерство юстиций, Министерство строительства, Министерство ЖКХ, мэрия и другие органы власти. Курировать процесс будет первый замгубернатора Владимир Знатков.

— Проработать механизм передачи необходимо в течение 1-1,5 месяцев, — заявил Евгений Покровский.

Напомним, масштабный инвестиционный проект (МИП) — это механизм, позволяющий решить проблему обманутых дольщиков на территории области. В рамках договора о МИП застройщики обязаны безвозмездно передавать часть квартир муниципалитету для расселения аварийного и ветхого жилья, а также для помощи обманутым дольщикам.

Напомним, сегодня 46 объектов в Новосибирской области находятся в стадии долгостроя. На учете в Минстрое — более 5,5 тысячи обманутых дольщиков. На начало 2021 года, по данным Минстроя, в регионе действовали 18 МИПов. По 14 МИПам инициаторы направили на завершение строительства долгостроев более 882 млн рублей. В марте этот список пополнил еще один МИП.

По данным мэрии Новосибирска, в очереди на льготное жилье в городе стоят около полутора тысяч граждан. В районных администрациях города в очереди на улучшение жилищных условий — около 9,3 тысячи человек.