«Банного» концессионера не предупредили о культурном наследии

Причиной пробуксовки концессии в отношении бани №25 и, как следствие, внимания городской контрольно-счетной палаты стали действия, а точнее, бездействие профильных подразделений мэрии Новосибирска. Об этом на пресс-конференции заявил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

— Не хочу никого делать белым и пушистым, но концессионер столкнулся с проблемой, когда он не уложился в сроки по получению разрешения на реконструкцию 25-й бани в Калининском районе, — рассказывает чиновник. — Мы все умолчали о том, что он не знал, получая баню, что она находится в зоне охраны объектов культурного наследия — «Богдашки». Он пришел за разрешением на реконструкцию, ему отказали: «Вы согласуйте сначала с управлением по охране культурного наследия». Собственно, концессионер попал в ситуацию, когда он был введен в заблуждение.

Напомним, по информации, озвученной аудиторами КСП на заседании профильных комиссий горсовета, баня работает на прием посетителей с нарушением условий концессионного соглашения. По итогам выездных осмотров установлено, что концессионер длительно использует переданное ему имущество муниципальной казны в целях извлечения прибыли и не выполняет условия соглашения. Обязательства по реконструкции бани №25 не реализуются, и риск утраты здания для муниципалитета повышается. Однако, по словам Витухина, аудиторы не учли один принципиальный момент: компания-концессионер не была своевременно поставлена в известность об обременениях территории, на которой расположен объект реконструкции, а именно о ее статусе зоны охраны объектов культурного наследия. Из-за чего у инвестора возникли дополнительные трудности при получении разрешения на работы по реконструкции.

Напомним, что мэрия Новосибирска заключила концессионное соглашение с ООО «Объединение 24» в октябре 2018 года. Предметом соглашения была передача банного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости (баня №25 в Калининском и №23 в Первомайском районах) и технологически связанного с ними движимого имущества, под реконструкцию и оказание банных услуг населению после ввода объектов в эксплуатацию. По условиям соглашения концессионер должен был за свой счет реконструировать объекты. Имущество было принято концессионером без претензий в полном объеме в день подписания договора.

По данным базы Seldon, директором ООО «Объединение 24» является Евгений Владимирович Мартыненко. Он также входит в число учредителей компании совместно с Вячеславом Логвиновым и Владимиром Мишениным. Ранее в числе собственников компании фигурировал Виталий Новоселов, глава администрации Первомайского района Новосибирска. УК компании — 10 тысяч рублей, по итогам 2019 года выручка составила 5,82 млн рублей, чистая прибыль — -3 млн рублей.