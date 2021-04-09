12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

С 12 апреля на всех видах городского пассажирского транспорта, работающего по регулируемому тарифу, вводится новый тарифный план «Безлимитный» на общегражданских микропроцессорных пластиковых картах «Единая Транспортная Карта» (ЕТК) со стоимостью 2 450 рублей без ограничения количества поездок в течение 30 календарных дней, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Подключить тарифный план «Безлимитный» можно на любую ЕТК (кроме ЕТК-Онлайн), в том числе на брелок AIRTAG (вид транспортных карт, исполнен в красном цвете). Для подключения тарифного плана «Безлимитный» достаточно обратиться к кассиру метрополитена и внести на карту сумму недостающую до 2 450 рублей. Кассир метрополитена проведет подключение тарифного плана и выдаст соответствующий чек, где будет указана дата окончания действия тарифного плана, — пояснили в мэрии.

Тарифный план «Безлимитный» подключается сроком на 30 календарных дней с момента подключения тарифа. Продлить тарифный план на следующие 30 дней можно не ранее чем за 10 дней до окончания текущего оплаченного периода в кассах метрополитена.

Отключить тарифный план «Безлимитный» можно только по истечении подключенных 30 календарных дней. Для отключения тарифного плана необходимо обратиться с картой к кассиру метрополитена и сообщить о намерении отключения тарифа.

Оплата, как в наземном транспорте, так и в метрополитене допускается только за одного пассажира.

Тарифный план «Безлимитный» принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города Новосибирска (трамвай, троллейбус и одно-двузначные автобусные маршруты) и в метрополитене. Тарифный план не действует на пригородных автобусных маршрутах (трёхзначные номера маршрутов) и маршрутах маршрутного такси.