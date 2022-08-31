Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подтянулся 15 раз на турнике без подготовки. Губернатор призвал коллег-чиновников также принять участие в спортивном флешмобе.

Хорохордин выложил видео в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На нем он сначала снимает пиджак и галстук, а затем подтягивается на турнике. Как пояснил глава региона, спорт хорошо помогает снять усталость после тяжелого рабочего дня.

— Пользуясь случаем, предлагаю всем членам правительства Республики Алтай, их заместителям, главам наших районов небольшой спортивный флешмоб. Расскажите, каким спортом занимаетесь, запишите часть своей тренировки или физической активности. Думаю, всем нашим жителям будет интересно посмотреть не только кадры с рабочих встреч и совещаний, но и неформальные спортивные фото- и видеоистории, — говорится в прикрепленном сообщении на странице Хорохордина в «ВКонтакте».

На данный момент, 31 августа, никто из глав районов или заместителей к этому флешмобу пока не присоединился.

Олег Хороходин с 1997 года работал на руководящих должностях в «Алтайэнергострое». В 2002-2003 годах входил в число совладельцев компаний ООО «ТД «Алтайэнергострой», ООО «Рантье» и ООО «Энергоподряд». В 2002-2003 годах — специалист сводно-аналитического отдела территориального управления Министерства имущественных отношений России по Московской области. 2004-2006 годы — главный специалист отдела координации работы в ЦФО Управления Федеральной государственной службы занятости населения по Московской области. Также в период с 2002 по 2006 год работал советником по информационно-аналитическому обеспечению Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

С февраля 2006 года — советник, главный советник, заместитель начальника департамента, референт управления президента РФ по внутренней политике администрации президента России. С декабря 2011 года — помощник, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Владислава Суркова, позже Аркадия Дворковича, а затем Максима Акимова.

В администрации президента и в аппарате правительства курировал создание и развитие инновационного центр «Сколоково» (до января 2021 года состоял в совете директоров Фонда «Сколково»), занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития и координировал реализацию Национальной технологической инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также с 2012 года работал в совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» являлся председателем совета.

20 марта 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай до выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 8 сентября 2019 года с результатом 58,82% в первом туре выборов главы Республики Алтай он одержал победу. Вступил в должность 1 октября 2019-гр. Срок полномочий завершится в 2024 году.

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