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ДОМ.РФ примет участие в создании природного парка на Алтае

  • 08/08/2022, 12:49
новости Алтая
При реализации этого проекта власти обещают учесть мнение местных жителей.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин провели выездное совещание по поводу парка «Каракольские озёра».

По словам Хорохордина, организация природного парка позволит усилить экологический мониторинг памятника природы и прилегающей территории, тогда как сегодня следить за количеством отходов и их уборкой фактически невозможно.

— Также парк позволит сделать маршрут на Каракольские озёра более цивилизованным, безопасным и современным, в том числе за счёт строительства дороги к территории парка. В настоящее время добраться до озёр можно только на технике высокой проходимости, что повышает опасность для туристов, — добавил руководитель региона.

ДОМ.РФ планирует провести комплексный анализ и определить ключевые направления развития территории природного парка, в том числе природно-экологической ситуации, пространственного (функциональное зонирование, градостроительная документация), ограничений градостроительной деятельности, социокультурного (определение основных и целевых групп посетителей), а также организации транспортных, пешеходных потоков вокруг территории. Также ДОМ.РФ разработает концепцию развития территории природного парка, в том числе систему туристических пешеходных маршрутов, решения по туристическому позиционированию природного парка и предложения по возможным направлениям развития туристического продукта.

— Создание природного парка обязательно будет обсуждено с жителями районов республики. Итоговое решение будет приниматься на основе мнения жителей, лидеров общественного мнения, экспертов, экологов, а сам парк будет создаваться при наличии общественного контроля, — сказал в ходе совещания Олег Хорохордин.

Каракольские озёра — это особо охраняемая территория республиканского значения, которая находится в высокогорье и включает семь природных водоемов разного цвета и размера. О сотрудничестве по разработке концепции развития парка Республика Алтай и ДОМ, РФ договорились в июне в рамках Петербургского экономического форума.

 

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области будет реализован первый в России проект комплексного деревянного домостроения. 

Фото пресс-службы ДОМ.РФ

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Рубрики : ЦУР Власть Туризм

Регионы: Сибирь Алтай

Теги : экология туризм власть бизнес


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