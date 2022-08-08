ДОМ.РФ примет участие в создании природного парка на Алтае

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин провели выездное совещание по поводу парка «Каракольские озёра».

По словам Хорохордина, организация природного парка позволит усилить экологический мониторинг памятника природы и прилегающей территории, тогда как сегодня следить за количеством отходов и их уборкой фактически невозможно.

— Также парк позволит сделать маршрут на Каракольские озёра более цивилизованным, безопасным и современным, в том числе за счёт строительства дороги к территории парка. В настоящее время добраться до озёр можно только на технике высокой проходимости, что повышает опасность для туристов, — добавил руководитель региона.

ДОМ.РФ планирует провести комплексный анализ и определить ключевые направления развития территории природного парка, в том числе природно-экологической ситуации, пространственного (функциональное зонирование, градостроительная документация), ограничений градостроительной деятельности, социокультурного (определение основных и целевых групп посетителей), а также организации транспортных, пешеходных потоков вокруг территории. Также ДОМ.РФ разработает концепцию развития территории природного парка, в том числе систему туристических пешеходных маршрутов, решения по туристическому позиционированию природного парка и предложения по возможным направлениям развития туристического продукта.

— Создание природного парка обязательно будет обсуждено с жителями районов республики. Итоговое решение будет приниматься на основе мнения жителей, лидеров общественного мнения, экспертов, экологов, а сам парк будет создаваться при наличии общественного контроля, — сказал в ходе совещания Олег Хорохордин.

Каракольские озёра — это особо охраняемая территория республиканского значения, которая находится в высокогорье и включает семь природных водоемов разного цвета и размера. О сотрудничестве по разработке концепции развития парка Республика Алтай и ДОМ, РФ договорились в июне в рамках Петербургского экономического форума.

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