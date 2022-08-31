Кандидата-единоросса снова пытаются снять с выборов

Претендент на мандат Заксобрания по округу №4, экс-депутат, в настоящее время помощник — депутата Госдумы Сергей Зарембо, выдвинутый от КПРФ, подал иск о снятии с выборной дистанции одного из основных своих соперников — экс-главы Первомайского района, замдиректора ООО «Маркет-2» Виталия Новоселова, кандидата от единороссов. Об этом сообщают в реготделении КПРФ. Аргументы для снятия у истца аналогичные тем, что называли в реготделении партии при подаче аналогичного иска на прошлой неделе.

Напомним, что поводом для обращения стало вручение кандидатом-единороссом подарков жителям Здвинского района на официальной церемонии открытия ярмарки и установка турника и беседки во дворе жилого дома в Барабинске. В обкоме КПРФ заявили, что это может быть подкуп избирателей.

Ранее областной суд отказал в удовлетворении иска коммунистов к избиркому. В частности, одним из аргументов, прозвучавших в ходе судебного разбирательства, было то, что ярмарка, на которой происходила раздача подарков, не является агитационным мероприятием.

— Таким образом, кандидат может дарить любые подарки на любых мероприятиях, если эти мероприятия не заявлялись как агитационные, — комментируют ситуацию в реготделении КПРФ. — То есть зайди кандидат в квартиры к избирателям и вручи по 500 рублей — подкупом считать нельзя.

Что касается беседки с турником, то, как сообщали представители ответчика, они установлены на собственные средства местных жителей и де-юре кандидат Новоселов к ним не относится.

— Данное оборудование приобреталось исключительно за счет жителей, никакие средства Новоселов ни как кандидат, ни как гражданин не вносил, — цитируют коммунисты адвоката кандидата-единоросса.

Тем не менее ранее сам Новоселов на своей странице в соцсети разместил пост о причастности к установке объектов возглавляемого им фонда.

— Результатом сотрудничества с нашим фондом стала уютная беседка, а также тренировочный турник для местных ценителей физкультуры, — сообщает Новоселов. — Сам вспомнил молодость и подал пример для детей двора!

Позже, опять же на своей странице в соцсети, кандидат рапортует об установке скамеек во дворе другого дома в Барабинске. Однако дата установки обозначена до официального старта агиткампании.

Напомним, что довыборы депутатов Заксобрания по избирательным округам №4 и №10 должны состояться с 9 по 11 сентября. Помимо уже упомянутых Сергея Зарембо (КПРФ) и Виталия Новоселова («Единая Россия»), в качестве кандидатов на округе №4 зарегистрированы директор Барабинской школы №3, экс-депутат Заксобрания Евгений Гутов (самовыдвижение), экономист МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Надежда Приходько («Новые люди»), пенсионер Людмила Путина («Пенсионеры за социальную справедливость»), директор центра компетенций АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области», депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко (самовыдвижение), помощник депутата Заксобрания, депутат Сибирцевского сельсовета Руслан Федореев (ЛДПР) и директор ООО ТД «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

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