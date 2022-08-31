Рекламодателям

Кандидата-единоросса снова пытаются снять с выборов

  • 31/08/2022, 12:49
Автор:
нарушения на выборах
На сей раз — по инициативе одного из основных соперников.

Претендент на мандат Заксобрания по округу №4, экс-депутат, в настоящее время помощник — депутата Госдумы Сергей Зарембо, выдвинутый от КПРФ, подал иск о снятии с выборной дистанции одного из основных своих соперников экс-главы Первомайского района, замдиректора ООО «Маркет-2» Виталия Новоселова, кандидата от единороссов. Об этом сообщают в реготделении КПРФ. Аргументы для снятия у истца аналогичные тем, что называли в реготделении партии при подаче аналогичного иска на прошлой неделе.

Нарушения на выборах

Потенциальный депутат-единоросс может вылететь с выборов?

Напомним, что поводом для обращения стало вручение кандидатом-единороссом подарков жителям Здвинского района на официальной церемонии открытия ярмарки и установка турника и беседки во дворе жилого дома в Барабинске. В обкоме КПРФ заявили, что это может быть подкуп избирателей.

Ранее областной суд отказал в удовлетворении иска коммунистов к избиркому. В частности, одним из аргументов, прозвучавших в ходе судебного разбирательства, было то, что ярмарка, на которой происходила раздача подарков, не является агитационным мероприятием.

— Таким образом, кандидат может дарить любые подарки на любых мероприятиях, если эти мероприятия не заявлялись как агитационные, — комментируют ситуацию в реготделении КПРФ. То есть зайди кандидат в квартиры к избирателям и вручи по 500 рублей —  подкупом считать нельзя.

Что касается беседки с турником, то, как сообщали представители ответчика, они установлены на собственные средства местных жителей и де-юре кандидат Новоселов к ним не относится.

—  Данное оборудование приобреталось исключительно за счет жителей, никакие средства Новоселов ни как кандидат, ни как гражданин не вносил, —  цитируют коммунисты адвоката кандидата-единоросса.

Тем не менее ранее сам Новоселов на своей странице в соцсети разместил пост о причастности к установке объектов возглавляемого им фонда.

—  Результатом сотрудничества с нашим фондом стала уютная беседка, а также тренировочный турник для местных ценителей физкультуры, —  сообщает Новоселов. —  Сам вспомнил молодость и подал пример для детей двора!

новости Новосибирска

Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

Позже, опять же на своей странице в соцсети, кандидат рапортует об установке скамеек во дворе другого дома в Барабинске. Однако дата установки обозначена до официального старта агиткампании.

Напомним, что довыборы депутатов Заксобрания по избирательным округам №4 и №10 должны состояться с 9 по 11 сентября. Помимо уже упомянутых Сергея Зарембо (КПРФ) и Виталия Новоселова («Единая Россия»), в качестве кандидатов на округе №4 зарегистрированы директор Барабинской школы №3, экс-депутат Заксобрания Евгений Гутов (самовыдвижение), экономист МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Надежда Приходько («Новые люди»), пенсионер Людмила Путина («Пенсионеры за социальную справедливость»), директор центра компетенций АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области», депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко (самовыдвижение), помощник депутата Заксобрания, депутат Сибирцевского сельсовета Руслан Федореев (ЛДПР) и директор ООО ТД «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

 

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле о подкупе со стороны конкурсного управляющего.

 

Фото с сайта реготделения «Единой России»

470

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Нарушения на выборах депутат выборы


Параллельный импорт

Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

При этом в таможне отмечают, что регистрируют попытки предпринимателей выдать за параллельный импорт товары кустарного производства.
Читать статью >>
Флешмоб губернатора Республики Алтай

Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

Как пояснил глава региона, спорт хорошо помогает снять усталость после тяжелого рабочего дня.
Читать статью >>
акция протеста

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

Противники строительства полигона провели очередную акцию протеста и уже готовят обращение в суд.
Читать статью >>
СКИФ Новосибирск

Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции «СКИФ»

До конца 2022 года заказчик планирует провести еще два.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ

31/08/2022, 13:48

Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

31/08/2022, 13:43

Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

31/08/2022, 13:05

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

31/08/2022, 11:34
Популярное

В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

31/08/2022, 11:54

Как передать показания счетчиков?

31/08/2022, 09:20

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии

31/08/2022, 13:55

Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

31/08/2022, 10:42

Банк «Левобережный» выдает кредиты для бизнеса по ставке от 10 % годовых

30/08/2022, 18:10
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска