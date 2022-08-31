Рекламодателям

Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

  • 31/08/2022, 13:43
Автор:
Параллельный импорт
При этом в таможне отмечают, что регистрируют попытки предпринимателей выдать за параллельный импорт товары кустарного производства.

В настоящее время в регионе деятельности Сибирского таможенного управления таможенными органами оформлено товаров, отнесенных к параллельному импорту, на сумму около 4 млн долларов. Это в основном запчасти: для автомобилей, сложной техники, а также товары народного потребления. Об этом редакции сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления-начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

— Есть такое заблуждение, что параллельный импорт — это возможность поставки некачественного товара, товара кустарного производства, товара, который не прошел сертификацию, и так далее. Это не так, — поясняет Дмитрий Колыханов. — Параллельный импорт предусматривает возможность ввоза товаров, которые были введены в гражданский оборот в той стране, откуда они ввозятся. Это легальные товары, товары официальных производителей. Хотел бы предостеречь импортеров от этого заблуждения, от этой ошибки, что раз открыт параллельный импорт, значит, можно ввозить все, что угодно, и в том числе некачественный товар.

В частности, он напомнил, что в рамках параллельного импорта допускается ввоз в Россию только оригинальных, качественных товаров, произведенных непосредственно владельцами товарного знака за рубежом.

— В случае выявления таможенными органами признаков кустарности в производстве товаров, признаков некачественного товара, который опасен для жизни и здоровья, их ввоз приостанавливается, и все таможенные операции по данным товарам приостанавливаются. Выпуск в свободное обращение таких товаров запрещается,  — подчеркнул собеседник редакции. —  Были случаи, когда при ввозе таможенные органы видели признаки кустарного производства и приостанавливали выпуск товаров, хотя участник внешнеэкономической деятельности заявлял, что он везет их в рамках параллельного импорта. Однако таможенные органы выявляли, что это товар некачественный, и выпуск таких товаров приостанавливался.

новости Новосибирска

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

В качестве примера он привел товары народного потребления, одежду и сумки, на которых были нанесены торговые знаки известных брендов. Ввоз таких товаров был запрещен.

— В настоящее время мы отмечаем увеличение ввоза товаров по параллельному импорту. Происходит налаживание новых логистических цепочек и, соответственно, увеличение объема ввоза, — комментирует Дмитрий Колыханов. —  В основном товары в рамках параллельного импорта продолжают ввозиться теми же организациями и предпринимателями, которые ранее осуществляли ввоз этих торговых марок и знаков, но появляются и новые организации, новые участники внешнеэкономической деятельности.

Напомним, на этой неделе «Известия» сообщили, что бизнес предложил Минпромторгу РФ продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети) готовит соответствующее письмо в ведомство. По словам главы АКИТ Артема Соколова, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий.

 

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России. А также приводила мнение эксперта, как предприятия региона используют параллельный импорт. 

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

232

Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : таможня Параллельный импорт бизнес


Флешмоб губернатора Республики Алтай

Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

Как пояснил глава региона, спорт хорошо помогает снять усталость после тяжелого рабочего дня.
Читать статью >>
нарушения на выборах

Кандидата-единоросса снова пытаются снять с выборов

На сей раз — по инициативе одного из основных соперников.
Читать статью >>
акция протеста

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

Противники строительства полигона провели очередную акцию протеста и уже готовят обращение в суд.
Читать статью >>
СКИФ Новосибирск

Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции «СКИФ»

До конца 2022 года заказчик планирует провести еще два.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ

31/08/2022, 13:48

Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

31/08/2022, 13:05

Кандидата-единоросса снова пытаются снять с выборов

31/08/2022, 12:49

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

31/08/2022, 11:34
Популярное

В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

31/08/2022, 11:54

Как передать показания счетчиков?

31/08/2022, 09:20

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии

31/08/2022, 13:55

Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

31/08/2022, 10:42

Банк «Левобережный» выдает кредиты для бизнеса по ставке от 10 % годовых

30/08/2022, 18:10
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска