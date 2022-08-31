Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

В настоящее время в регионе деятельности Сибирского таможенного управления таможенными органами оформлено товаров, отнесенных к параллельному импорту, на сумму около 4 млн долларов. Это в основном запчасти: для автомобилей, сложной техники, а также товары народного потребления. Об этом редакции сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления-начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

— Есть такое заблуждение, что параллельный импорт — это возможность поставки некачественного товара, товара кустарного производства, товара, который не прошел сертификацию, и так далее. Это не так, — поясняет Дмитрий Колыханов. — Параллельный импорт предусматривает возможность ввоза товаров, которые были введены в гражданский оборот в той стране, откуда они ввозятся. Это легальные товары, товары официальных производителей. Хотел бы предостеречь импортеров от этого заблуждения, от этой ошибки, что раз открыт параллельный импорт, значит, можно ввозить все, что угодно, и в том числе некачественный товар.

В частности, он напомнил, что в рамках параллельного импорта допускается ввоз в Россию только оригинальных, качественных товаров, произведенных непосредственно владельцами товарного знака за рубежом.

— В случае выявления таможенными органами признаков кустарности в производстве товаров, признаков некачественного товара, который опасен для жизни и здоровья, их ввоз приостанавливается, и все таможенные операции по данным товарам приостанавливаются. Выпуск в свободное обращение таких товаров запрещается, — подчеркнул собеседник редакции. — Были случаи, когда при ввозе таможенные органы видели признаки кустарного производства и приостанавливали выпуск товаров, хотя участник внешнеэкономической деятельности заявлял, что он везет их в рамках параллельного импорта. Однако таможенные органы выявляли, что это товар некачественный, и выпуск таких товаров приостанавливался.

— В настоящее время мы отмечаем увеличение ввоза товаров по параллельному импорту. Происходит налаживание новых логистических цепочек и, соответственно, увеличение объема ввоза, — комментирует Дмитрий Колыханов. — В основном товары в рамках параллельного импорта продолжают ввозиться теми же организациями и предпринимателями, которые ранее осуществляли ввоз этих торговых марок и знаков, но появляются и новые организации, новые участники внешнеэкономической деятельности.

В качестве примера он привел товары народного потребления, одежду и сумки, на которых были нанесены торговые знаки известных брендов. Ввоз таких товаров был запрещен.

Напомним, на этой неделе «Известия» сообщили, что бизнес предложил Минпромторгу РФ продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети) готовит соответствующее письмо в ведомство. По словам главы АКИТ Артема Соколова, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий.

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России. А также приводила мнение эксперта, как предприятия региона используют параллельный импорт.