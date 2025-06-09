Глава Республики Алтай Турчак отправил в отставку правительство региона

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в понедельник подписал указ об отставке правительства региона. Новый состав представят уже на этой неделе.
— С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности, — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что согласно новым положениям конституции, утвержденным в апреле 2025 года, председатель правительства, его заместители и все министры обязаны согласовывать свои действия с региональным парламентом – Госсобранием.
— Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня, — сообщил Турчак.
В Конституции региона произошли важные изменения. Теперь посты главы республики и председателя правительства разделены. Турчак пояснил, что председатель правительства сосредоточится на повседневной работе, выполнении нацпроектов и республиканских программ. Губернатор Республики Алтай, в свою очередь, будет отвечать за долгосрочное развитие региона, реализацию поручений президента и премьера России, а также представлять республику на федеральном уровне.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области требует отставки главы одного из поселков. Дело рассмотрит Искитимский районный суд.
Источник фото: из личного телеграм-канала Андрея Турчака.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru