Глава Республики Алтай Турчак отправил в отставку правительство региона

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в понедельник подписал указ об отставке правительства региона. Новый состав представят уже на этой неделе.

— С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности, — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что согласно новым положениям конституции, утвержденным в апреле 2025 года, председатель правительства, его заместители и все министры обязаны согласовывать свои действия с региональным парламентом – Госсобранием.

— Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня, — сообщил Турчак.

В Конституции региона произошли важные изменения. Теперь посты главы республики и председателя правительства разделены. Турчак пояснил, что председатель правительства сосредоточится на повседневной работе, выполнении нацпроектов и республиканских программ. Губернатор Республики Алтай, в свою очередь, будет отвечать за долгосрочное развитие региона, реализацию поручений президента и премьера России, а также представлять республику на федеральном уровне.

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