Трёхдневная рабочая неделя началась для жителей Новосибирской области

С 9 июня в России началась короткая рабочая неделя. Стоит отметить, что подобных недель в 2025 году всего 6, а наступившая — 4-я по счету.

Для тех, кто работает по пятидневной неделе, это станет возможностью получить дополнительные выходные. Отдыхать они будут с 12 по 15 июня, а перед этим их ждет всего три рабочих дня. Важно отметить, что 11 июня станет коротким рабочим днем.

День России, который отмечается 12 июня, в 2025 году выпадает на четверг. Благодаря переносу выходного с 8 марта, пятница, 13 июня, тоже будет нерабочей.

Стоит отметить, что июнь редко бывает удобным для отпусков из-за небольшого количества рабочих дней. В этом году в июне будет 19 рабочих и 11 выходных дней.

Социальный фонд России объявил, что из-за длинных выходных в июне, приуроченных ко Дню России, некоторые пенсионеры получат свою пенсию заранее.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными. Депутат попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году.