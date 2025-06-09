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На самокатах в Новосибирске вводятся индивидуальные номера

  • 09/06/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
На самокатах в Новосибирске вводятся индивидуальные номера
В Екатеринбурге это позволило снизить количество ДТП на пешеходных переходах

Еще один оператор кикшеринга в Новосибирске — МТС Юрент — приступил к оснащению электросамокатов увеличенными индивидуальными номерами. В компании заявили, что они появятся на всех средствах индивидуальной мобильности сервиса.

В пресс-службе оператора отметили, что номера можно будет легко считывать, в том числе на пешеходных переходах, что позволит выявлять нарушения.

Одно из самых частых нарушений, которые допускают арендаторы самокатов, — неспешивание на пешеходных переходах. Чаще всего именно из-за него происходят ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Номера можно будет выявлять даже в ночное время. Штраф за проезд по зебре составляет 1000 рублей.

— Использование таких номеров, к примеру, в Екатеринбурге позволило снизить число подобных нарушений на 40%, — заявили в компании.

Напомним, кикшеринговая компания Яндекс Go начала размещать на самокатах в Новосибирске крупные горизонтальные номера, идентифицирующие самокаты по аналогии с другими транспортными средствами, еще осенью 2024 года.

В марте 2025 в Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей передвижения по определённым улицам и парковым зонам, а также хранения и контроля за использованием СИМ.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. У каждого оператора флот составляет несколько тысяч единиц средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в городе работает множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Кроме того, в Новосибирске растет количество электровелосипедов, которыми пользуются курьеры и доставщики.

Ранее редакция сообщала о том, что для курьеров в Новосибирске разработают отдельные правила движения

Фото предоставлено пресс-службой МТС Юрент.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение ПДД Аренда самоката


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