Глава Сбера рассказал о приеме на работу бывших сотрудников иностранных компаний

Об этом во время пресс-конференции на Восточном экономическом форуме рассказал Президент, Председатель Правления Сбера Герман Греф.

«Большое количество IT-специалистов пришли к нам. Как крупнейший работодатель на этом рынке, мы не могли этого не ощутить. Я сторонник конкуренции: чем выше конкуренция, тем больше шансов построить конкурентоспособную экономику. В этом смысле на рынке IT хорошая новость заключается в том, что сохраняется жесткая конкуренция, в том числе за кадры. Думаю, что IT-специалистам будет, из чего выбирать. Думаю, что мы — один из лучших выборов на рынке, пользуемся заслуженной популярностью. У нас нет проблем с junior, однако весь рынок ощущает нехватку более квалифицированных специалистов», — отметил Герман Греф.