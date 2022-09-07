Тольяттинский «АвтоВАЗ» больше не будет производить Lada XRay из-за санкций

«АвтоВАЗ» не возобновит производство Lada XRay, заявил президент компании Максим Соколов на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

— Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок, — сказал Соколов.

Напомним, в августе «АвтоВАЗ» выпустил последние несколько экземпляров хэтчбека Lada XRay из комплектующих, которые оставались в наличии, на тот момент у дилеров автомобилей этой модели практически не было.

Однако на сегодняшний день Lada XRay все еще фигурирует в списке моделей на официальном сайте LADA. Ее стоимость начинается от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, при этом за Cross-версию придется отдать минимум 1 млн 249 тыс. 900 рублей.

Тем не менее, Максим Соколов обнадежил, что уже в следующем году автозавод намерен перезапусить производство обновлённой версии Lada Vesta на собственной платформе «АвтоВАЗа». До этого планируется восстановить сборку компактного универсала Lada Largus. Также не исключается появление электромобилей Lada Largus.

Ранее редакция сообщала, что «Соллерс Авто» объявил о запуске нового автомобильного бренда. Уже в ближайшее время компания объявит о первых проектах, которые будут локализованы под собственным брендом.