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Банк «Левобережный» улучшил процесс выдачи траншей по кредитным линиям для МСБ

  • 07/09/2022, 17:13
Клиенты могут получить транш по кредитной линии при наличии неоплаченных счетов за услуги банка.

Новости бизнесаОплатить услуги можно будет при первом поступлении собственных средств на расчетный счет.

Напомним, что компании МСБ могут получить кредит или открыть кредитную линию в сумме до 55 млн рублей с минимальным пакетом документов. Срок кредитования на инвестиционные цели составляет до 15 лет, на пополнение оборотных средств – до 48 месяцев. Срок действия траншей не ограничен (не более срока действия кредитного договора). Возможны различные варианты отсрочки погашения основного долга.

Ставки зависят от цели кредитования, наличия залогового обеспечения и формы выдачи. Например, в рамках специального предложения «Возьми в оборот» компания МСБ может получить кредит на пополнение оборотных средств по ставке от 10% годовых. Форма выдачи: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или кредитная линия с лимитом задолженности.

Банк принимает решение по кредитованию за 1 день. Подать заявку на кредит можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный».

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : малый бизнес кредиты для бизнеса


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