Экс-глава сельсовета получил условный срок за убытки бюджету на 62 млн в Новосибирской области

В Новосибирской области бывший глава Озеро-Карачинского сельсовета Виктор Сырыгин был приговорён к условному сроку за финансовые махинации с бюджетом.
Районный суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
По данным суда, в 2018 году Сырыгин, представляя интересы сельского совета, заключил с частной фирмой контракт на реконструкцию насосной станции. Стоимость работ составила более 157 миллионов рублей.
Компания привлекла стороннего исполнителя, который купил дешёвое оборудование, выставил завышенные цены на свои услуги и не выполнил часть работ.
Суд пришел к выводу, что несмотря на то, что экс-глава сельсовета знал о допущенных нарушениях, он все же подписал акт приемки. Ущерб бюджету составил порядка 62 млн рублей.
По мнению прокуратуры, вынесенный приговор является слишком мягким. Ведомство решило обжаловать его в апелляции.
Ранее редакция сообщала о том, что пилот из Новосибирска добился через суд пожизненных выплат от авиакомпании S7.
Источник фото: в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru