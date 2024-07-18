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Экс-глава сельсовета получил условный срок за убытки бюджету на 62 млн в Новосибирской области

  • 18/07/2024, 09:30
Автор: Артем Рязанов
Глава сельсовета получил условный срок за финансовые махинации в Новосибирской области
Его приговорили к 2 годам условно.

В Новосибирской области бывший глава Озеро-Карачинского сельсовета Виктор Сырыгин был приговорён к условному сроку за финансовые махинации с бюджетом.

Районный суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

По данным суда, в 2018 году Сырыгин, представляя интересы сельского совета, заключил с частной фирмой контракт на реконструкцию насосной станции. Стоимость работ составила более 157 миллионов рублей.

Компания привлекла стороннего исполнителя, который купил дешёвое оборудование, выставил завышенные цены на свои услуги и не выполнил часть работ.

Суд пришел к выводу, что несмотря на то, что экс-глава сельсовета знал о допущенных нарушениях, он все же подписал акт приемки. Ущерб бюджету составил порядка 62 млн рублей.

По мнению прокуратуры, вынесенный приговор является слишком мягким. Ведомство решило обжаловать его в апелляции.

Ранее  редакция сообщала о том, что пилот из Новосибирска добился через суд пожизненных выплат от авиакомпании S7.

 

Источник фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области в Вконтакте 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансовые махинации условный срок суд


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