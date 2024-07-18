За похищение женщины ее экс-бойфренд с друзьями отправились в колонию в Сибири

В Алтайском крае троим мужчинам вынесли приговор за похищение экс-возлюбленной одного из них. Сибиряк решил наказать бывшую после того, как она отказалась с ним встречаться. А его приятели согласились ему в этом помочь.

По данным следствия, житель Барнаула убедил родственников своей дамы сердца, разорвавшей с ним отношения, что та законченная наркоманка и, чтобы ее спасти, необходимо отправить в рехаб.

В один из апрельских дней 2023 года отвергнутый мужчина с двумя приятелями насильно вывели сибирячку из дома и погрузили в автомобиль. Сопротивлявшейся и кричавшей на весь двор женщине никто не помог. Однако о странном инциденте очевидцы сообщили в полицию.

«Спасителей» правоохранители задержали через несколько часов. На троицу возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и отправили под суд.

— Собранных по делу доказательств хватило суду для признания фигурантов виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5, 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СК по Алтайскому краю.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске под суд пошла банда, похитившая студента колледжа НГТУ и вымогавшая у него деньги. Преступники подкараулили 16-летнего парня в одном из кафе в Железнодорожном районе города. Угрожая ему пистолетом и хорошенько избив, они затолкали его в машину и повезли к банкомату.