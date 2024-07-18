Скульптура мамы с коляской появилась в Новосибирске

В Новосибирске, на входе в парк «Берёзовая роща», появился необычный топиар — композиция в виде мамы с коляской. За руку фигуры мамы держится маленькая девочка.
Как рассказали в пресс-службе мэрии города, место для размещения топиара было выбрано со смыслом. Этот парк давно стал любимым местом отдыха и прогулок для горожан с детьми.
Топиары были установлены по инициативе активистов общественного самоуправления «Берёзовая роща». Для этого проекта им был выделен грант.
Зелёная мама с детьми станет символом Года семьи и украсит городскую среду. Она привлечёт внимание к безопасности пешеходов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершилось общественное обсуждение концепции развития Соснового бора.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
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