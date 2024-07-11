Пилот из Новосибирска добился через суд пожизненных выплат от авиакомпании S7

В Новосибирске бывший пилот добился пожизненной компенсации от авиакомпании S7. Решение в пользу сибиряка принял суд. Главным аргументом истца стало подорванное здоровье — из-за частых рейсов у него развилась нейросенсорная тугоухость.

Нейросенсорная профессиональная тугоухость является типом нарушения, которое развивается из-за воздействия шума на рабочем месте. Уровень шума и его длительность, при этом, должны превышать допустимые пределы. В группе риска по заболеванию находятся сотрудники авиатранспорта.

Как сообщает Tелеграм-канала Mash Siberia, авиакомпанию обязали разово выплатить экс-сотруднику 1,6 миллион рублей, а также ежемесячные выплаты по 72 тысячи пожизненно.

Обжаловать решение авиаперевозчик не смог.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания S7 схлопотала очередной штраф за отказ пассажирам в полете из Москвы в Новосибирск. Причиной стал тот факт, что перевозчик продал билетов на рейс больше, чем было мест на борту самолета.