Массовое закрытие аптек заметили жители Новосибирска

На сегодняшний день в Новосибирске уже не работают 10 точек сети «Аптека от склада». Информация об этом появилась в профильной группе фармработников Новосибирска. Журналист Infopro54 попыталась разобраться, с чем это связано. Судя по данным «2ГИС», сейчас закрыты аптеки на Горском, Фадеева, в Стрижах, на улицах Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук. Всего до недавних пор в Новосибирске работали 26 «Аптек от склада».

— На складах нет лекарств, они перестали поставляться по сети, — сообщил корреспонденту Infopro54 провизор одной из закрывшихся точек.

В профильной группе фармработников сотрудники сети в регионах России еще в июне сообщали о проблемах с поставками препаратов.

— Склад закрылся в одном из регионов, теперь проблемы с интернет-заказами, да и товар возят реже, — пишет Антон.

Об этом же сообщали представители аптек, с которыми компания работала как дистрибьютор.

— Работали с Годоваловым как с дистрибьютором, менеджер позвонила, просила закрыть долги, так как они закрываются. Поставки прекращены уже больше месяца назад, — рассказала Юлия.

Сотрудники сети пишут, что, по их информации, собственники закрывают нерентабельные отделения, а рентабельные будут продолжать работать. Также обсуждалась тема о разделении собственниками бизнеса. Комментарии от компании по ситуации корреспонденту Infopro54 найти не удалось. Телефоны сети в Новосибирске не работают, горячая линия «Аптеки от склада» на момент публикации материала была недоступна. Последняя информация в соцсетях компании размещалась в августе.

«Фармвестник», со ссылкой на аналитиков AlphaRM сообщил, что самое большое закрытие точек сети приходилось на май-июнь. Тогда закрылись около 40 аптек. Судя по сообщениям СМИ, аптеки сети закрываются в Екатеринбурге, Перми, Красноярске.

Сеть аптек в Новосибирске развивает ООО «Аптека от склада 7». По данным Seldon.basis, совладельцами компании являются Андрей Годовалов и Николай Шаврин — по 50%, директор — Инна Минеева. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей, выручка за 2022 год — 414,6 млн рублей (-18% к 2021 году), чистая прибыль — 8,03 млн (-2%).

— Чистая прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения доходов, не связанных с основной деятельностью, — уточняется на сайте раскрытия информации.

В августе в Арбитражный суд Самарской области с иском к шести компаниям Годовалова и Шадрина, в том числе к новосибирской «Аптеке от Склада 7», обратился АО Банк «Северный Морской Путь». Истец потребовал взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору в размере 411 млн рублей, а также принять обеспечительные меры в отношении имущества компаний. После рассмотрения дела суд отказал в принятии обеспечительных мер.

Инна Минеева возглавляет аптеки сети в Перми, Кемерове, Сыктывкаре, Ижевске, а также еще две новосибирские компании — ООО «Лекарь» и ООО «Аптека-Таймер». В этих компаниях по 50% тоже принадлежат Годовалову и Шаврину.

В начале сентября в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов» (управляющая компания сети «Аптека со склада») подало ООО «Курортмедсервис», суд отказал, и заявитель подал на апелляцию. 2 октября заявления о банкротстве компании подали ПАО «Сбербанк России» и ООО «Еврокэп». Рассмотрение иска намечено на начало ноября. Всего только с июня 2023 года в суды разных регионов к ООО «Годовалов» поданы около 80 исков.

Сеть дискаунтеров «Аптека от склада» основана в 2009 году пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным. На пике развития была представлена в 24 регионах, сообщала пресс-служба компании. По данным DSM Group, по итогам первого полугодия 2023 года фармритейлер занимал 20-е место в рейтинге крупнейших по обороту аптечных сетей («Аптека-Таймер»). По итогам полугодия оборот компании составил 6,7 млрд рублей — на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом по количеству точек «Аптека от склада» является 14-м игроком на рынке — 799 точек. На коммерческом сегменте компания занимает 0,8% рынка.

По данным «2ГИС», в Новосибирске на данный момент работают 1426 аптек. 112 филиалов у «Фармакопейки», 86 — у МП «Новосибирская аптечная сеть», 83 — у аптеки «Озерки», 52 — «Апрель», 51 — «Аптеки Эконом».

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