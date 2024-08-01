Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ремонт школ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео связи. В нем также приняли участие руководители подразделений центрального аппарата.

Члены родительского комитета школ № 26 в городе Обь и № 6 Новосибирского района пожаловались главе СК на долгий ремонт образовательных учреждений. Они пояснили, что на время этих работ учителей и учеников распределили по другим школам, обеспечили подвоз. При этом, по их мнению, ремонт слишком затягивается, а они уже мечтают к началу нового учебного года вернуться в родные и привычные стены.

― Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева и поручил проанализировать аналогичные случаи в регионе, а также создать следственно-оперативную группу и представить план ее работы, ― сообщается на официальном сайте СК России.

Кроме школьной проблемы новосибирцы, попавшие на прием, обозначили и другую обеспокоенность: состояние памятников героям ВОВ. В связи с этим глава ведомства дал еще ряд поручений.