Невыплату зарплаты предложили приравнять к причинению вреда охраняемым законом ценностям

В Роструде предложили дополнить Трудовой кодекс РФ перечнем нарушений обязательных требований, которые можно квалифицировать как причиняющие вред или создание угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям. Это предложение рассмотрели эксперты в рамках круглого стола, организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

— Для Роструда индикаторы риска крайне актуальны. Когда они срабатывают ведомство может применять меры, не дожидаясь обращения работника. Это позволяет превентивно защищать трудовые права граждан, — отметила заместитель экспертно-правовой службы уполномоченного Наталья Рябова.

Однако, как следует из документа, в Роструде полагают, что для повышения оптимизации их работы Трудовой кодекс нуждается в дополнении. В частности, в ведомстве отметили, что федеральный закон не раскрывает понятие вреда охраняемым законом ценностей, а именно причинение вреда является основание для проведения проверки.

— В Роструде сообщили, что прокуратура нередко отказывает в согласовании внеплановой проверки по фактам невыплаты заработной платы, — комментирует Рябова. — На наш взгляд, это следствие субъективного толкования понятия вреда охраняемым законом ценностей. Между тем, зарплата часто является единственным источником средств существования гражданина и членов его семьи.

По данным Роструда, за минувший год территориальными органами ведомства было проведено 4 647 контрольных мероприятия (-79% к 2022 году). Результативность проверок составила 88,3% (55,7%). Инспекции вынесли 7 090 решений о принуждении работодателя погасить задолженность по зарплате.

Ранее редакция сообщала о том, что работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции.