Сотрудники ГЭТ просят президента Путина спасти их от беспредела в Новосибирске

Сотрудники новосибирского «Горэлектротранспорта» обратились к президенту Владимиру Путину и главному следователю РФ Александру Бастрыкину за помощью. Водители трамваев сравнили свои условия труда с концлагерями и признались, что этот вид транспорта в городе самый опасный.

Работники ГЭТ жалуются, что их лишили единственной столовой и ликвидировали стоматологический кабинет, который работал на территории филиала и был очень удобен для сотрудников.

Но больше всего людей возмутила новая форма, которая, по их мнению, похожа на зэковскую робу. Помимо этого, она не предусмотрена для женщин, что создает трудности во время походов в туалет, особенно если он уличный и в зимнее время года.

― Выдаваемая обувь скользкая при минусовой температуре, верхняя одежда некомфортная и напоминает форму заключенного исправительной колонии. Сотрудники отказываются ее получать, – жалуются работники ГЭТ.

Кроме этого, сотрудникам недоплачивают и без того мизерные зарплаты и лишают премий.

После того, как в мае этого года беспредел в Горэлектротранспорте предался огласке, историей заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку.

Как сообщает Сибкрай.ru, 5 июня на территории филиала № 4 «Левобережный трамвайный» прошло общее собрание с присутствии всего коллектива и с участием первого вице-мэра Олега Клемешова. Работникам дали позволили и ответили на некоторые вопросы, пообещав рассмотреть жалобы.

Не дождавшись серьезных перемен в кадровой политике, сотрудники филиала № 4 «Левобережный трамвайный» обратились к президенту России.

Они, как и в мае, требуют отставки руководства «ГЭТ», в частности — директора Константина Прокина, начальника службы движения Сергея Колмарева, начальника ГО и ЧС Валерия Киржайкина и начальника отдела охраны труда Павла Сковородина.

Власти отреагировали на некоторые жалобы сотрудников. Также заявили о невозможности заменить 51,8 км трамвайных путей — на это потребуется 5,2 млрд рублей, которых у мэрии нет. То же касается контактной сети, которая изношена на 88% — ее отдали на аутсорсинг.

Что касается сходов трамваев с рельсов, то в городской администрации пообещали оснастить вагоны устройствами фиксации скорости. Чиновники отметили, что из 13 случаев сходов 5 произошли по вине водителей.

Ранее редакция сообщала о том, что в тройном ДТП с участием трамвая пострадали пассажиры. Инцидент произршел в час пик в Кировском районе города. Трамвай №16 двигался по улице Вертковской и при пересечении улицы Станиславского врезался в троллейбус №7. От удара троллейбус вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем Лада Приора.