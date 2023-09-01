Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с озером в Новосибирске

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на экологическую ситуацию с озером «Жемчужина России» на окраине Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты проверки местных следователей попадут на стол председателя СКР.
По мнению местных жителей, дождевая вода затопила котлован на строительной площадке ЖК «Новелла». А компания «ВейкПарк» (входит в ГК «Стрижи») слила грязь по трубе в овраг. И уже из оврага грязная вода попала в озеро. Из-за загрязнения озера погибла рыба и изменился цвет воды.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом-памятником в Новосибирске.
Фото с сайта Следственного комитета РФ
Рубрики :
Регионы:
Теги :