Бастрыкин поставил на свой контроль ситуацию с конфликтом в аэропорту Толмачево

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Новосибирской области в аэропорту Толмачево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Ранее в соцсети «Вконтакте» началось распространение сообщения, в котором жительница Новосибирской области, работая таксистом, подверглась преследованию и угрозам со стороны мигрантов. Они требовали с нее плату за оказание своих услуг на территории аэропорта.

— Я обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте, — рассказала сибирячка.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.