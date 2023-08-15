Бастрыкин поставил на свой контроль ситуацию с конфликтом в аэропорту Толмачево

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Новосибирской области в аэропорту Толмачево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
Ранее в соцсети «Вконтакте» началось распространение сообщения, в котором жительница Новосибирской области, работая таксистом, подверглась преследованию и угрозам со стороны мигрантов. Они требовали с нее плату за оказание своих услуг на территории аэропорта.
— Я обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте, — рассказала сибирячка.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.
Фото с сайта Следственного комитета РФ
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