В Новосибирске запланировали еще одну станцию метро — Каменская

Генеральным планом города Новосибирска предусмотрено строительство участка правобережной линии метрополитена, проходящей в створе Ипподромской, с планируемой станцией «Каменская» на пересечении улиц Ипподромская и ул. Военная. Об этом говорится в проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах, опубликованном на сайте мэрии города.

Напомним, в июле стало известно, что Новосибирск получит дополнительные средства на развитие метрополитена. На проектирование продолжения Дзержинской линии метро от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» на период 2023–2025 годов в областном бюджете заложено по 180 млн рублей. Решение о выделении средств было принято на сессии Законодательного собрания региона. В общей сложности из регионального бюджета на подготовку проектной документации по метро за три года планируется направить 540 млн рублей, из городского — 95 млн рублей.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская, Ленинская линия – от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

— В южном направлении планируется строительство еще одной станции «Березовая Роща» и еще одной станции «Октябрьская», а также станций «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская», которые появятся в развивающихся микрорайонах Новосибирска, — сообщал ТАСС со ссылкой на мэрию Новосибирска. — В северном направлении планируется создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная», «Снегири».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о переносе сроков сдачи станции метро «Спортивная».