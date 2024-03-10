Госавтоинспекция предупредила об ухудшении видимости на дорогах в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении ситуации на дорогах. Госавтоинспекция напомнила, что в регионе с 10 по 12 марта ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ограничение видимости и похолодание.

— Госавтоинспекторы призывают соблюдать меры предосторожности, быть предельно внимательными на дорогах и не делать резких манёвров. А если есть возможность, то воздержаться от поездок, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проезжая часть в настоящее время обрабатывается противогололедными смесями.

По данным Западно- Сибирского УГМС 10 марта в Новосибирске в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура 0, -2 С. На дорогах местами гололедица.

Ранее редакция сообщала, что охоту на пьяных за рулем открыли полицейские в Новосибирской области.