Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением подростка в школе Новосибирска

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, произошедшем в одной из новосибирских школ. В образовательном учреждении был избит 13-летний мальчик — он не захотел отдавать деньги старшеклассникам.

— В итоге пострадавшему понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка школы.

Бастрыкин также потребовал доклад о результатах проверки. Сроки исполнения контролируются в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД проводит проверку после избиения школьника в Новосибирске.