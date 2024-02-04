Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением подростка в школе Новосибирска

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, произошедшем в одной из новосибирских школ. В образовательном учреждении был избит 13-летний мальчик — он не захотел отдавать деньги старшеклассникам.
— В итоге пострадавшему понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас проводится проверка школы.
Бастрыкин также потребовал доклад о результатах проверки. Сроки исполнения контролируются в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее редакция сообщала о том, что МВД проводит проверку после избиения школьника в Новосибирске.
Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области
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