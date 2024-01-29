Глава СК РФ взял на контроль нарушение прав инвалида под Новосибирском

Глава СК России заинтересовался условиями проживания инвалида из Тогучина Новосибирской области.

23-летний парень с пожилыми родителями вынужден проживать в малогабаритном жилье, где отсутствует центральное отопление, горячая вода и туалет.

О проблеме молодого мужчины стало известно из социальных сетей. Василий Андреев с детства болеет эпилепсией и имеет инвалидность. Сейчас он живет с родителями-пенсионерами в чудовищных условиях. В глиняном домике общей площадью в 20 квадратных метров, где нет воды, санузла, семья даже обедает по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещается.

Более 5 лет семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий, однако, районная администрация никаких мер для получения жилья не принимает. Семья неоднократно обращалась за помощью в различные инстанции, но это не дало никаких результатов.

— В СК по Новосибирской области начата проверка о нарушении прав инвалида. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку и поручил руководителю Новосибирского СК представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о затопленной из-за коммунальной аварии квартире жительницы Новосибирска.