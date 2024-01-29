Маленькую кошечку бенгальской породы продают за 120 тысяч рублей. Продажей занимается монопородный питомник.

― Пpeдлaгaем уникaльную cнeжную дeвoчку, единственная в таком окрасe oт Уpaлa до Bлaдивостока, ― говорится в сообщении на сайте объявлений.

На данный момент открыта только бронь.

По заявлению продавцов, родители кошки чемпионы WСF. Также отмечается, что цена обговаривается, а тем, кто влюбится в пушистую подругу предоставят хорошую скидку.

Бенгальская кошка — короткошерстная, от среднего до крупного размера, с изящным, но очень мускулистым телом.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.