Снежную кошечку бенгальской породы продают за 120 тысяч рублей в Новосибирске

Маленькую кошечку бенгальской породы продают за 120 тысяч рублей. Продажей занимается монопородный питомник.
― Пpeдлaгaем уникaльную cнeжную дeвoчку, единственная в таком окрасe oт Уpaлa до Bлaдивостока, ― говорится в сообщении на сайте объявлений.
На данный момент открыта только бронь.
По заявлению продавцов, родители кошки чемпионы WСF. Также отмечается, что цена обговаривается, а тем, кто влюбится в пушистую подругу предоставят хорошую скидку.
Бенгальская кошка — короткошерстная, от среднего до крупного размера, с изящным, но очень мускулистым телом.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.
Фото с сайта Авито.
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