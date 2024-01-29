Новые кузова трамваев для Новосибирска белорусы передадут в Уфу апреле

На минувшей неделе делегация Новосибирска, по поручению губернатора области Андрея Травникова, ездила в командировку в Минск для изучения ситуации с поставками, заказанных городом корпусов трамваев и троллейбусов.

— В ходе командировки в Минск нас заверили, что и МАЗ, и БКМ будут выполнять свои обязательства, — заявил на оперативном совещании в правительстве и.о. мэра Олег Клемешов.

По его словам, из 10 ранее заказанных трамваев 6 уже поступило, 1 в пути. Из 120 троллейбусов поступило 95.

— В марте планируем завершить поставку остального транспорта, — добавил Клемешов.

— Мы ездили в Минск, чтобы посмотреть, как идет сборка нового кузова. В ближайшее время в Минск будут поставлены комплектные тележки. Нам важно протестировать технику, чтобы тут с ней не было сюрпризов, — добавил и.о. мэра.

Кроме того, чиновник сообщил, что в апреле белорусы планируют выдать «Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу» все кузова нового вагона.

Напомним, в октябре 2023 года во время визита делегации во главе с губернатором Новосибирской области Андреем Травником BKM Holding было подписан меморандум на поставку в регион новой модели машинокомплекта трамвайного вагона Т701 производства ОАО «УКХ «БКМ» в адрес ООО «БКМ Сибирь» на протяжении 2024-2026 гг. в следующих объёмах: не менее 10 ед. машинокомплектов в 2024г. и не менее 20 ед. машинокомплектов в 2025-2026 гг. с целью модернизации трамвайных вагонов для нужд г. Модель Т701 БКМ создаст специально для Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что большой контракт на поставку 120 троллейбусов в 2023 году в Новосибирск был сорван по срокам.