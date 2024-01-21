Глава СК России взял на контроль дело о затопленной квартире в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин контролирует проверку после жалобы сибирячки на непригодную для жилья квартиру в Новосибирск.

Жилье пострадало в связи с коммунальной аварией.

Жительница Новосибирска живет с двумя детьми. Однако из-за аварии квартиру затопило.

Женщина уже обращалась в управляющую компанию и аварийную службу, но каких-то действий не было. Тогда пострадавшая решила проинформировать СК России о случившемся.

После жалобы была организована проверка. Дело на данный момент контролирует лично Бастрыкина.

— Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, — говорится в сообщении СК России.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил дойти до каждой квартиры без отопления в Новосибирске.